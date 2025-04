The Couple pagelle prima puntata | Ilary Blasi necessaria l' amore equivoco di Elena Barolo per gli uccelli

Couple, a giudicare dalla prima puntata, non sembra un format destinato a durare, a meno di profonde revisioni. Una cosa però funziona: è Ilary Blasi. La ragione dell'attesa di The Couple era uno solo, bisogna essere onesti: il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione in solitaria di uno show di prima serata. E lei, presentatrice dallo stile unico (nel bene e nel male), con una certa esperienza in fatto di reality, ha accontentato il suo pubblico. Esteticamente meno diva della volta precedente, all'Isola dei famosi, la conduttrice romana ha fatto esattamente quello che sa fare: tenere le redini di uno show per oltre due ore senza sacrificare battute, risate e spontaneità. Lei c'è, insomma, e l'ha ribadito con forza, ma a mancare, almeno per il . Movieplayer.it - The Couple, pagelle prima puntata: Ilary Blasi necessaria, l'amore equivoco di Elena Barolo per gli uccelli Leggi su Movieplayer.it The, a giudicare dalla, non sembra un format destinato a durare, a meno di profonde revisioni. Una cosa però funziona: è. La ragione dell'attesa di Theera uno solo, bisogna essere onesti: il ritorno dialla conduzione in solitaria di uno show diserata. E lei, presentatrice dallo stile unico (nel bene e nel male), con una certa esperienza in fatto di reality, ha accontentato il suo pubblico. Esteticamente meno diva della volta precedente, all'Isola dei famosi, la conduttrice romana ha fatto esattamente quello che sa fare: tenere le redini di uno show per oltre due ore senza sacrificare battute, risate e spontaneità. Lei c'è, insomma, e l'ha ribadito con forza, ma a mancare, almeno per il .

