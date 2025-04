The Couple news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 7 aprile 2025 prima puntata

prima puntata di “The Couple – Una vittoria per due“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata di The Couple andata in onda lunedì 7 aprile 2025 con le ultime news.Il racconto della diretta della 1a puntata di The Couple di lunedì 7 aprile 2025La prima puntata di The Couple – Una vittoria per due di lunedì 7 aprile 2025 è iniziata con l’ingresso di Ilary Blasi. La conduttrice rivela i meccanismi del nuovo game show di Canale 5: “otto coppie, sedici chiavi, una cassaforte. Un unico obiettivo: aprirla e vincere un milione di euro. Come? Cercando di guadagnarsi in ogni puntate delle chiavi per ritrovarsi tra le mani l’unica chiave che aprirà la cassaforte. Questo è The Couple!”. Superguidatv.it - The Couple, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 7 aprile 2025, prima puntata Leggi su Superguidatv.it Si è conclusa ladi “The– Una vittoria per due“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi inta su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladi Theandata in onda lunedì 7con le ultime.Il racconto della diretta della 1adi Thedi lunedì 7Ladi The– Una vittoria per due di lunedì 7è iniziata con l’ingresso di Ilary Blasi. La conduttrice rivela i meccanismi del nuovo game show di Canale 5: “otto coppie, sedici chiavi, una cassaforte. Un unico obiettivo: aprirla e vincere un milione di euro. Come? Cercando di guadagnarsi in ogni puntate delle chiavi per ritrovarsi tra le mani l’unica chiave che aprirà la cassaforte. Questo è The!”.

Ilary Blasi smantella la casa del Grande Fratello per The Couple: da Paolo Ciavarro a Jasmine Carrisi tutti i concorrenti in gara - "The Couple - Una vittoria per due" è il nuovo reality game di Canale 5, pronto a debuttare, salvo cambiamenti dell'ultima ora, il prossimo 7 aprile con la conduzione di Ilary Blasi. Il format si basa ... (msn.com)