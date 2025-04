The Couple il notaio Mariateresa Antonucci si prende la scena

Couple, partito ieri sera su Canale 5, è a sorpresa Mariateresa Antonucci, il notaio del reality. Figura solitamente rigida e inattaccabile, la Antonucci si è invece resa protagonista di qualche intoppo e gaffe durante il kick-off della trasmissione, scatenando l’ironia – a tratta mista anche a fastidio – di Ilary Blasi.Apparsa intimorita dal contesto, probabilmente a lei poco congeniale, ha mostrato fin da subito le prime incertezze durante la prova del metal detector, affrontata dalle prime due coppie in gioco (Jasmine Carrisi-Pierangelo Greco e le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli). La dottoressa ha avuto difficoltà a spiegare le ragioni per cui aveva deciso di convalidare o meno alcuni oggetti, spesso corretta e sollecitata ad intervenire dai suoi stessi aiutanti anche nei successivi giochi. Davidemaggio.it - The Couple, il notaio Mariateresa Antonucci si prende la scena Leggi su Davidemaggio.it La rivelazione della prima puntata di The, partito ieri sera su Canale 5, è a sorpresa, ildel reality. Figura solitamente rigida e inattaccabile, lasi è invece resa protagonista di qualche intoppo e gaffe durante il kick-off della trasmissione, scatenando l’ironia – a tratta mista anche a fastidio – di Ilary Blasi.Apparsa intimorita dal contesto, probabilmente a lei poco congeniale, ha mostrato fin da subito le prime incertezze durante la prova del metal detector, affrontata dalle prime due coppie in gioco (Jasmine Carrisi-Pierangelo Greco e le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli). La dottoressa ha avuto difficoltà a spiegare le ragioni per cui aveva deciso di convalidare o meno alcuni oggetti, spesso corretta e sollecitata ad intervenire dai suoi stessi aiutanti anche nei successivi giochi.

