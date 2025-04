The Couple il notaio Mariateresa Antonucci si prende la scena

Couple, partito ieri sera su Canale 5, è a sorpresa Mariateresa Antonucci, il notaio del reality. Figura solitamente rigida e inattaccabile, la Antonucci si è invece resa protagonista di qualche intoppo e gaffe durante il kick-off della trasmissione, scatenando l’ironia di Ilary Blasi.Probabilmente intimorita dalla premiere, ha mostrato fin da subito le prime incertezze durante la prova del metal detector, affrontata dalle prime due coppie in gioco (Jasmine Carrisi-Pierangelo Greco e le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli). La dottoressa ha avuto difficoltà a spiegare le ragioni per cui aveva deciso di convalidare o meno alcuni oggetti, spesso corretta e sollecitata ad intervenire dai suoi stessi aiutanti anche nei successivi giochi.Non a caso, poco dopo, il notaio chiede di poter chiarire meglio i motivi delle sue decisioni e anche qui, ma questa volta evidentemente per un problema tecnico (dallo studio non si sentiva l’audio), ha tentennato nel prendere la parola, innescando un divertito disappunto della Blasi:Mariateresa mi sente? Va beh, il notaio è un po’ confuso stasera. Davidemaggio.it - The Couple, il notaio Mariateresa Antonucci si prende la scena Leggi su Davidemaggio.it La rivelazione della prima puntata di The, partito ieri sera su Canale 5, è a sorpresa, ildel reality. Figura solitamente rigida e inattaccabile, lasi è invece resa protagonista di qualche intoppo e gaffe durante il kick-off della trasmissione, scatenando l’ironia di Ilary Blasi.Probabilmente intimorita dalla premiere, ha mostrato fin da subito le prime incertezze durante la prova del metal detector, affrontata dalle prime due coppie in gioco (Jasmine Carrisi-Pierangelo Greco e le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli). La dottoressa ha avuto difficoltà a spiegare le ragioni per cui aveva deciso di convalidare o meno alcuni oggetti, spesso corretta e sollecitata ad intervenire dai suoi stessi aiutanti anche nei successivi giochi.Non a caso, poco dopo, ilchiede di poter chiarire meglio i motivi delle sue decisioni e anche qui, ma questa volta evidentemente per un problema tecnico (dallo studio non si sentiva l’audio), ha tentennato nelre la parola, innescando un divertito disappunto della Blasi:mi sente? Va beh, ilè un po’ confuso stasera.

The Couple: segreti nascosti su Mariateresa, notaio protagonista del reality. The Couple, le pagelle: il ritorno di Ilary (9), Elena Barolo esperta di uccelli (8), Spinalbese il Casanova p. The Couple, le pagelle: il ritorno di Ilary (9), Elena Barolo esperta di uccelli (8), Spinalbese il Casanova p. The Couple, iniziano le polemiche sui social: "Chiudetelo". Salva solo Ilary Blasi. Ilary Blasi a The Couple, caos alla prima puntata: che scintille con il notaio!. The Couple, le pagelle: il ritorno di Ilary Blasi (9), Spinalbese il Casanova perduto (5), la casa del Grande. Ne parlano su altre fonti

The Couple: segreti nascosti su Mariateresa, notaio protagonista del reality - La sorpresa della prima puntata di The Couple, andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata Mariateresa Antonucci, il notaio del reality. (notizie.it)

Chi è il notaio di The Couple? Mariateresa Antonucci, caos nella prima puntata e ironia di Ilary Blasi - Chi è il notaio di The Couple? Mariateresa Antonucci, caos nella prima puntata e ironia di Ilary Blasi. I video. (blogtivvu.com)

The Couple: Hidden Secrets About Mariateresa, Notary Di Really Starding - La sorpresa della prima puntata di The Couple, andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata Mariateresa Antonucci, il notaio del reality. (notizie.it)