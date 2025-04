The couple i vincitori e i nominati della prima puntata del 7 aprile

vincitori della prima puntata del programma di Ilary Blasi sono Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. I nominati sono Fabrizio e Danilo Mileto. Leggi su Fanpage.it del programma di Ilary Blasi sono Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. Isono Fabrizio e Danilo Mileto.

The Couple, cos'è successo alla prima puntata del 7 aprile: riassunto. The couple, i vincitori e i nominati della prima puntata del 7 aprile. Critics Choice Awards 2025, tutti i vincitori: Anora è il Miglior Film, Demi Moore è la Miglior Attrice. Critics Choice Awards 2025, la lista completa dei vincitori. Critics Choice Awards 2025, tutti i vincitori: Demi Moore e Zoe Saldaña migliori attrici, Anora è il film dell'anno. Ma non sarebbe ora di superare il concetto di Sexiest Man Alive?. Ne parlano su altre fonti

The couple, i vincitori e i nominati della prima puntata del 7 aprile - La prima puntata di The Couple, nuovo reality game di Canale5 condotto da Ilary Blasi, è andata in onda lunedì 7 aprile. Nel corso della serata i primi verdetti. I vincitori della puntata sono stati ... (fanpage.it)

The Couple, cos'è successo alla prima puntata: vincitori, nomination e presentazione delle coppie - Buona la prima! Lo scorso 7 aprile ha ufficialmente preso il via su Canale 5 The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che segue idealmente la strada già tracciata dal suo predecessore ... (cosmopolitan.com)

Nominati The Couple, prima puntata: chi sono?/ Fratelli Mileto iniziano male: quattro voti e chiave persa - The Couple, i fratelli Mileto sono i primi nominati della prima puntata del reality di Canale 5: ecco tutte le nomination della serata ... (ilsussidiario.net)