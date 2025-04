The Couple | i nominati e le nomination di ieri sera 7 aprile 2025 | Video Mediaset

Couple – Una vittoria per due è tempo di nomination. Ilary Blasi invita le otto coppie di concorrenti a fare il nome di due coppie da mandare al televoto.

nomination The Couple del 7 aprile 2025 1a puntata

E' tempo di nomination a The Couple. La prima puntata del nuovo reality show di Canale 5 entra nel vivo con le nomination. Ecco nel dettaglio le nomination delle singole coppie di concorrenti:

Elena Barolo e Thais Wiggers nominano: "le sorelle Testa e Manila e Stefano sono super affiatati";
Sorelle Boccoli votano Laura e Giorgia e le sorelle Testa;
Jasmine e Pierangelo nominano: i fratelli Mileto e Laura e Giorgia;
Fratelli Mileto fanno il nome di Manila e Stefano e le sorelle Boccoli;
Manila e Stefano votano Laura e Giorgia e i fratelli Mileto;
Laura e Giorgia nominano: sorelle Boccoli e Manila e Stefano;
Sorelle Testa votano: i Fratelli Mileto e le sorelle Boccoli;
Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli nominano: i fratelli Mileto e Elena e Thais.

