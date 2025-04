The Couple ex gieffina rinuncia Il motivo rivelato

Couple, ex gieffina rinuncia di partecipare al nuovo reality show di Ilary Blasi come concorrente: il motivo rivelato The Couple è iniziato ieri sera in onda su Canale 5. Ilary Blasi nel corso della prima puntata ha presentato tutti i concorrenti e Soleil Sorge non fa parte del cast della prima edizione. L'ex gieffina infatti stando a quanto riportano alcuni rumors doveva iniziare questa nuova avventura televisiva in coppia con l'ex gieffino, Alex Belli.Leggi anche Beatrice Luzzi lancia nuovi retroscena sull'esperienza al GFLa confessione dell'ex gieffinaLa Sorge ha rilasciato un'intervista a Nuovo TV dove ha raccontato: "Le coppie in televisione non sono mai state il mio forte. Però guarderò lo show seduta sul divano". Inoltre ha aggiunto: "Sono felice, per me è un onore tornare in Rai.

