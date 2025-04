The Couple bufera sui concorrenti che non riconoscono Cesara Buonamici | gelo in diretta

Couple, il nuovo reality che ha esordito in prima serata con un mix esplosivo di prove spettacolari, momenti surreali e colpi di scena che hanno lasciato il pubblico incollato allo schermo. Otto le coppie in gara, tutte pronte a contendersi un premio finale da capogiro: un milione di euro. Ma tra strategie, prove fisiche e sfide di affinità, a prendersi la scena non sono stati né i record né le vittorie. bensì una gaffe che ha fatto il giro del web.Leggi anche: "The Couple", scivolone nella prima puntata per Laura Maddaloni: la gaffe è clamorosaLeggi anche: "The Couple", già polemiche alla prima puntata: cosa è andato stortoI concorrenti non riconoscono Cesara BuonamiciI riflettori si sono accesi su Danilo e Fabrizio Mileto, due fratelli dal temperamento acceso e dall'energia contagiosa.

