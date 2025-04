The Couple Antonino e Jasmine parlano di Helena | cos’hanno detto

Helena Prestes è stata una grande protagonista del Grande Fratello 18, con tantissime dinamiche che hanno ruotato intorno a lei. Sebbene non abbia vinto questa edizione, risulta essere lei il personaggio centrale delle varie trame. Ed ecco che nelle prime ore di The Couple nella Casa, che fino a qualche settimana fa ospitava gli ormai ex gieffini, si parla ancora della modella brasiliana, che si sta godendo Javier Martinez nei primi giorni di vita reale di coppia. A citare Helena sono stati Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, i quali hanno iniziato a parlare in giardino della 18esima edizione del reality show che si è appena conclusa.The Couple, Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi citano Helena PrestesDopo la prima puntata di The Couple, che ha aperto i giochi, Antonino Spinalbese ha scambiato qualche chiacchiera in giardino con Jasmine Carrisi ieri sera.

