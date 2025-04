The Couple 2025 | Il Nuovo Reality di Ilary Blasi su Canale 5 Tutto Quello che Devi Sapere

2025, Canale 5 accende i riflettori su The Couple 2025, il nuovissimo Reality show che promette scintille, condotto dalla spumeggiante Ilary Blasi. Immagina il Grande Fratello, ma rivoluzionato: qui si compete in coppia! Otto settimane mozzafiato ti aspettano, con un obiettivo da sogno: conquistare il montepremi finale di un milione di euro. Una ventata di novità nel palinsesto Mediaset dopo la lunga stagione del GF. Rivoluzione nel Voto: Come Cambiano le Regole del Gioco?Una delle novità più discusse? Il sistema di voto! Dimentica le polemiche passate: per esprimere la tua preferenza su The Couple, potrai usare esclusivamente gli SMS. Una mossa strategica pensata per arginare l'influenza dei fandom più agguerriti e l'uso di email o bot, garantendo (si spera!) una competizione più equa e trasparente per tutti i concorrenti. Leggi su Mistermovie.it Preparati: dal 7 aprile5 accende i riflettori su The, il nuovissimoshow che promette scintille, condotto dalla spumeggiante. Immagina il Grande Fratello, ma rivoluzionato: qui si compete in coppia! Otto settimane mozzafiato ti aspettano, con un obiettivo da sogno: conquistare il montepremi finale di un milione di euro. Una ventata di novità nel palinsesto Mediaset dopo la lunga stagione del GF. Rivoluzione nel Voto: Come Cambiano le Regole del Gioco?Una delle novità più discusse? Il sistema di voto! Dimentica le polemiche passate: per esprimere la tua preferenza su The, potrai usare esclusivamente gli SMS. Una mossa strategica pensata per arginare l'influenza dei fandom più agguerriti e l'uso di email o bot, garantendo (si spera!) una competizione più equa e trasparente per tutti i concorrenti.

The Couple, chi sono i concorrenti: il cast e come funziona il nuovo programma con Ilary Blasi. Comincia oggi “The Couple”, il nuovo reality di Ilary Blasi: concorrenti, anticipazioni, regolamento. The Couple, le pagelle: Ilary Blasi esplosiva (9), Spinalbese furbetto (5), Barolo spumeggiante tra gli 'uccelli' (8). Giorgia Villa parteciperà a The Couple 2025, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. The Couple, i concorrenti del nuovo reality con Ilary Blasi da stasera in tv. Ilary is back con "The Couple": i concorrenti nel cast e come funziona il nuovo reality di Canale 5. Ne parlano su altre fonti

The Couple, la location è quella della casa del Grande Fratello - The Couple è il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, iniziato lunedì si è scoperto che lo studio è il medesimo del "gieffe" finito il 31 marzo. (notizie.it)

The Couple 2025: ecco le differenze rispetto alla Casa del Grande Fratello/ La sistemazione notturna - Ieri, lunedì 7 aprile, su Canale 5 ha debuttato The Couple 2025. Il nuovo reality condotto da Ilary Blasi non è altro che uno spin-off del Grande Fratello dove, però, i concorrenti devono gareggiare i ... (ilsussidiario.net)

The Couple, 7 aprile: Tutte le Coppie, Sostituzione Opinionista e Sorprese - Il nuovo reality di Canale 5 debutta lunedì 7 aprile in prima serata con tante novità: ecco chi saranno le coppie vip e nip protagoniste di The Couple! (tuttosulgossip.it)