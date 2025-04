Testaccio scoppia incendio in casa | bimbo messo in salvo dal nonno Paola Turci fra i soccorritori

Testaccio quando un violento incendio è scoppiato in una palazzina di via Giovanni Branca, all'angolo con via Pietro Querini, intorno alle 18. Le fiamme e la nube nera che si è alzata in cielo hanno costretto molti inquilini a fuggire disperatamente per le scale, cercando di evitare l'intossicazione.La dinamica dell'incendioIl rogo ha interessato principalmente il quarto e il quinto piano dello stabile. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da una caldaia situata su un balcone al quinto piano, per poi propagarsi rapidamente alle abitazioni confinanti e ai piani inferiori. Le operazioni di evacuazione degli inquilini sono state avviate immediatamente, con l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire.

