Terrore tra i big di Wall Street che sostengono Trump | Distrutta la fiducia negli Usa consiglieri da licenziare

Wall Street che hanno sostenuto Donald Trump e ne hanno profumatamente finanziato la campagna elettorale non si aspettavano, tra i primi frutti della sua presidenza, un crollo borsistico con pochi precedenti nella storia. E, dopo qualche giorno di silenzio, hanno iniziato a farsi sentire. Tralasciando Elon Musk, che secondo il Wall Street Journal ha chiesto senza successo al presidente di revocare i dazi, i più vocali sono i numeri uno di grandi banche e fondi di investimento.Il ceo di JPMorgan Chase Jamie Dimon ha messo in guardia contro un aumento dell’inflazione statunitense e un rallentamento dell’economia. Ma anche dal rischio di minare le alleanze economiche e militari che hanno reso gli Usa il Paese più potente del mondo. Il capo economista di Goldman Sachs, Jan Hatzius, ha modificato le stime sulla probabilità di una recessione negli Stati Uniti alzandola dal 35% al 45%. Ilfattoquotidiano.it - Terrore tra i big di Wall Street che sostengono Trump: “Distrutta la fiducia negli Usa, consiglieri da licenziare” Leggi su Ilfattoquotidiano.it I big diche hanno sostenuto Donalde ne hanno profumatamente finanziato la campagna elettorale non si aspettavano, tra i primi frutti della sua presidenza, un crollo borsistico con pochi precedenti nella storia. E, dopo qualche giorno di silenzio, hanno iniziato a farsi sentire. Tralasciando Elon Musk, che secondo ilJournal ha chiesto senza successo al presidente di revocare i dazi, i più vocali sono i numeri uno di grandi banche e fondi di investimento.Il ceo di JPMorgan Chase Jamie Dimon ha messo in guardia contro un aumento dell’inflazione statunitense e un rallentamento dell’economia. Ma anche dal rischio di minare le alleanze economiche e militari che hanno reso gli Usa il Paese più potente del mondo. Il capo economista di Goldman Sachs, Jan Hatzius, ha modificato le stime sulla probabilità di una recessioneStati Uniti alzandola dal 35% al 45%.

