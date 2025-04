Dayitalianews.com - Terrore a Novara, una bimba di 2 anni non respira più: gli agenti riescono a disostruire le vie aeree della piccola

Leggi su Dayitalianews.com

Momenti di paura a, dove i poliziotti hanno trovato una donna in strada, in preda al panico, con sua figlia tra le braccia cianotica, priva di sensi. L’episodio si è verificato nella serata di domenica scorsa quando una pattuglia in servizio per il controllo del territorio è stata attirata da un gruppo di persone in strada, in corsoVittoria.L’intervento dei poliziottiSquadra VolanteQuestura di: hanno capito che ladi 2rischiava di soffocare e hanno messo in atto le manovre salvavita Glisi sono fermati trovandosi davanti una donna che, terrorizzata, chiedeva aiuto con unain braccio cianotica e priva di sensi. Lanonva e non mostrava alcuna reazione agli stimoli esterni; glisi sono resi conto che vi era una possibile ostruzione delle vietorie e uno dei poliziotti ha messo in atto subito le manovre di disostruzione delle vie, proseguendo per oltre cinque lunghissimi minuti, riuscendo infine a liberare le viebambina che ha mostrato i primi segni di ripresa.