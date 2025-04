Terribile incidente sull' autostrada Torino-Piacenza a Villanova d' Asti | morto autotrasportatore di Rivoli

incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, martedì 8 aprile 2025, sull'autostrada Torino-Piacenza in direzione del capoluogo emiliano poco prima della barriera di Villanova d'Asti. Un autotrasportatore italiano di 53 anni, residente a Rivoli, è morto dopo essere stato investito da. Torinotoday.it - Terribile incidente sull'autostrada Torino-Piacenza a Villanova d'Asti: morto autotrasportatore di Rivoli Leggi su Torinotoday.it Un tragicoè avvenuto all'ora di pranzo di oggi, martedì 8 aprile 2025,in direzione del capoluogo emiliano poco prima della barriera did'. Unitaliano di 53 anni, residente a, èdopo essere stato investito da.

Terribile incidente sull'autostrada: morto un autotrasportatore investito da un tir. Terribile incidente in autostrada, un morto nello schianto fra tre veicoli. Terribile incidente sulla A4 Torino-Milano. Un morto carbonizzato. INCIDENTE MORTALE SULLA TORINO-SAVONA - Schianto tremendo, vittima un 58enne di Caselle. Terribile incidente a Virle Piemonte: auto esce di strada e si schianta contro un ponticello, un morto. VENARIA-COLLEGNO In lutto per la tragica morte di Marco Morello nel terribile incidente lungo la Torino-Savona: aveva solo 47 anni. Ne parlano su altre fonti

Terribile incidente a Torino Borgo Vittoria: morto il ragazzo in monopattino investito dall'auto - Non ce l'ha fatta il ragazzo egiziano di 21 anni, identificato in giornata dalla polizia locale, rimasto coinvolto nel terribile incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri, venerdì 28 marzo 2025 ... (torinotoday.it)

Terribile incidente stradale tra quattro camion: ecco il tratto di autostrada chiuso - Intorno alle 17.00 di oggi si è verificato un terribile incidente stradale che ha coinvolto quattro camion, tra cui un trasporto eccezionale, sull’autostrada A4. Nonostante la gravità del sinistro, le ... (notizie.it)

Terribile incidente, volo di nove metri con l’auto: “Solo vent’anni” - Il ragazzo, di 20 anni, è rimasto coinvolto in un grave incidente nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile 2025, a Chieri, in corso Torino. Intorno alle 4 del mattino, il giovane viaggiava da solo ... (thesocialpost.it)