Terribile incidente in azienda | operaio muore schiacciato da una pressa

Da sempre maglia nera per le morti sul lavoro, la Lombardia piange oggi – martedì 8 aprile – la tragica scomparsa di un altro operaio. Il grave infortunio si è verificato in mattinata a Casalmaggiore (Cr), dove un operaio di 58 anni è deceduto all'interno dello stabilimento dell'azienda Biacchi.

