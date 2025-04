Terrazza Aperol si rinnova il look

Terrazza Aperol, riapre le sue porte dopo un restyling completo che ne ridefinisce l’identità e l’esperienza. Affacciata sulla maestosità del Duomo, questo spazio rappresenta molto più di un semplice locale: è la celebrazione di un rituale sociale che ha conquistato il mondo intero, quello dell’Aperol Spritz.Il nuovo concept, svelato il 2 aprile 2025, trasforma completamente gli ambienti mantenendo intatta l’anima conviviale che da sempre caratterizza il brand nato in Veneto oltre un secolo fa. Varcando la soglia di questo santuario dell’aperitivo, si viene immediatamente avvolti da un’atmosfera che racconta una storia: quella di un incontro tra due anime italiane, Venezia e Milano. Leggi su .com Milano guarda il tramonto con occhi nuovi da una delle sue terrazze più celebri. Il luogo simbolo dell’aperitivo meneghino,, riapre le sue porte dopo un restyling completo che ne ridefinisce l’identità e l’esperienza. Affacciata sulla maestosità del Duomo, questo spazio rappresenta molto più di un semplice locale: è la celebrazione di un rituale sociale che ha conquistato il mondo intero, quello dell’Spritz.Il nuovo concept, svelato il 2 aprile 2025, trasforma completamente gli ambienti mantenendo intatta l’anima conviviale che da sempre caratterizza il brand nato in Veneto oltre un secolo fa. Varcando la soglia di questo santuario dell’aperitivo, si viene immediatamente avvolti da un’atmosfera che racconta una storia: quella di un incontro tra due anime italiane, Venezia e Milano.

Terrazza Aperol: il nuovo volto dell’aperitivo. Terrazza Aperol: il nuovo volto dell’aperitivo milanese con vista Duomo. Terrazza Aperol rinnova il look per offrire un’esperienza immersiva nel cuore di Milano. Terrazza Aperol: nuovo concept per celebrare convivialità, design e gusto. Terrazza Aperol, un nuovo concept per celebrare le sue origini. Nuovo look per Terrazza Aperol: tradizione veneta e design milanese si incontrano in Piazza Duomo. Ne parlano su altre fonti

Terrazza Aperol a Milano si rinnova con il progetto di Vudafieri-Saverino Partners - Terrazza Aperol, lo storico locale milanese affacciato su Piazza Duomo, riapre con il nuovo aspetto curato dallo studio di architettura Vudafieri-Saverino Partners. Con un design rinnovato nella forma ... (msn.com)

Terrazza Aperol rinnova il look per offrire un’esperienza immersiva nel cuore di Milano - Terrazza Aperol, il simbolo dell’aperitivo milanese con vista su Piazza Duomo, si presenta con un nuovo design che esalta l’heritage e l’identità del brand. Nato dalla collaborazione tra Autogrill e C ... (foodaffairs.it)

Terrazza Aperol: il nuovo volto dell’aperitivo milanese con vista Duomo - Milano, cuore pulsante dell’aperitivo italiano, accoglie la nuova Terrazza Aperol, un’icona rinnovata che celebra l’heritage e l’identità del brand. Situata al secondo piano del Mercato del Duomo, que ... (megamodo.com)