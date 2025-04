Terracina, taglia il braccialetto elettronico e fugge dai domiciliari a Londra.

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 aprile 2025 – La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Ragusa nei confronti di un cittadino egiziano, indagato nell’ambito di un’attività per il contrasto al traffico di migranti e che daera fuggito in Inghilterra facendo perdere le proprie tracce.L’uomo, nell’anno 2022 era stato sottoposto a fermo di P.G. da parte della Questura di Ragusa in quanto presunto organizzatore del trasferimento via mare di 463 migranti, dei quali avrebbe permesso l’ingresso illegale dietro il pagamento di una somma di denaro ed in seguito era stato sottoposto alla misura degli arresticon applicazione delda eseguirsi a, dove l’uomo aveva dichiarato il proprio domicilio.