Terra dei Fuochi incontro tra il sindaco di Aversa e Vadalà per bonificare terreno per pista di atletica

sindaco di Aversa, Francesco Matacena, all'incontro tenutosi il 7 aprile 2025 presso la Prefettura di Napoli tra 38 primi cittadini ed il generale Giuseppe Vadalà, Commissario unico per la bonifica della Terra dei Fuochi.

Terra dei Fuochi, faccia a faccia ad Acerra tra il commissario Vadalà e monsignor Di Donna - ACERRA. Terra dei Fuochi e bonifiche, il vescovo di Acerra Antonio Di Donna incontra il commissario di Governo Giuseppe Vadalà. L’assemblea pubblica si terrà domani alle ... (msn.com)

Terra dei Fuochi, Prefetto e commissario unico incontrano i sindaci casertani - La Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, d’intesa con il commissario unico per “Terra dei fuochi”, generale di brigata Giuseppe Vadalà, ha convocato a Palazzo del ... (pupia.tv)

Diocesi: Acerra, domani un incontro per fare il punto della situazione sulla questione ambientale nella Terra dei fuochi - Da più di dieci anni la Chiesa di Acerra promuove un confronto in città, aperto agli altri comuni della diocesi, per mantenere alta l’attenzione sul tema della salvaguardia del creato e non spegnere i ... (agensir.it)