Terra dei Fuochi incontro a Napoli tra commissario di governo e consulta intercomunale

Si è svolta ieri in Prefettura a Napoli, convocata dal Prefetto Michele di Bari, alla presenza del vice prefetto vicario dott.ssa Fico e del viceprefetto dott. Silvestro, una riunione tra il Generale Giuseppe Vadalà, commissario di governo alla gestione della Terra dei Fuochi, e la consulta intercomunale interistituzionale rappresentata dai sindaci di numerosi comuni della provincia di Napoli e Caserta. Presenti anche il Vescovo di Acerra Monsignor Antonio Di Donna e il Vescovo di Aversa Monsignor Angelo Spinillo.L'incontro, promosso dalla vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, ha avuto come obiettivo il confronto tra il commissario Vadalà, i sindaci e i rappresentanti dei comitati ambientalisti al fine di programmare gli interventi da attuare nei prossimi mesi per la messa in sicurezza e le bonifiche dei siti contaminati e per il contrasto all'abbandono e allo smaltimento illecito di rifiuti.

