Ternana Calcio | Operazione Playoff e Appello all' Unità dopo la Delusione

Delusione a 360 gradi il passo è stato breve. In due partite le Fere hanno in pratica distrutto le speranze di primato. Scatta dunque la lunga Operazione-Playoff, con la necessità di blindare il 2° posto, come anche sottolineato da Fabio Liverani, vedi un punto da conquistare nelle restanti tre sfide della stagione regolare: sul campo del Milan Futuro, al "Liberati" con la Pianese e a Chiavari nell'ultima giornata che si sperava potesse riservare ben altro pathos. La squadra riprende ad allenarsi oggi alle 15 al "Taddei" a porte aperte, in vista della gara con i rossoneri di Massimo Oddo in programma domenica alle 12.30 al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno. Tra i tifosi si è inevitabilmente accentuata e inasprita la spaccatura generata dall'esonero di Ignazio Abate.

