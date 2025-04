Teramo, morta a 6 mesi in culla al nido.

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.34 Disposta l'autopsia per la bimba di appena seitrovatanella suain un asiloa Torano Nuovo. L'allarme è stato dato ieri pomeriggio da una delle operatrici, che durante il giro di controllo fra i bambini ha visto che la piccola non respirava. Vano ogni tentativo di rianimare la bambina. Accertamenti dei Carabinieri per quello che dai primi accertamenti sembra un caso di 'morte in'.