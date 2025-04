Teramo bimba di 6 mesi trovata morta nella culla dell’asilo nido

bimba di sei mesi è morta in un asilo nido a Torano Nuovo, nel Teramano. Sono state le educatrici a trovarla nella culla priva di sensi, secondo quanto viene riportato dai media locali. Sul fatto è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Teramo ed è già stata disposto l'esame autoptico per chiarire.

