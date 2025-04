Tpi.it - Teramo, bimba di 6 mesi trovata morta nella culla all’asilo nido

In provincia diunadi 6mentre stava dormendo. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 aprile, in una struttura per l’infanzia privata di Torano Nuovo. Ancora da chiarire le cause del decesso. Se ne saprà di più dopo gli esiti dell’autopsia disposta dalla Procura di.Una educatrice delha riferito di aver trovato la piccola senza vitaquando si è avvicinata per svegliarla intorno alle 16.30, poco prima che i genitori andassero a prenderla. Sono subito scattate le procedure di emergenza: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma i tentativi di rianimare lasi sono rivelati inutili.Stando ai primi riscontri, la piccola – secondogenita di una coppia di Ancarano titolare di un’azienda agricola – non soffriva di patologie particolari né aveva manifestato sintomi che lasciassero presagire qualcosa di grave.