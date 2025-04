Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio in Adriatica. Chiusa l’inchiesta, due indagati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Davvero un caso fortunato che verso le 19 del 19 maggio scorso, la città non si fosse ritrovata con uncon il quale fare i conti. Ovvero quello di una prostituta 29enne di origine bulgara domiciliata in un residence di Cesenatico: per lei, sei colpi sparati in rapida successione da pochi metri sulla piazzola dell’nei pressi di Fosso Ghiaia nella quale era in attesa di clienti. Il suo aggressore non c’era riuscito solo per puro caso: "Sono finiti i colpi!", aveva esclamato prima di dileguarsi sulla Bmw serie 5 con la quale era arrivato, lasciandola lì con la frattura esposta di un omero e varie ferite a torace e braccia. A distanza di meno di un anno, l’avviso di conclusione indagine a firma del pm Angela Scorza peraggravato e porto illecito di pistola, ha raggiunto il 33enne bulgaro domiciliato a Viserba, nel Riminese, che a suo tempo, ormai alle strette grazie alle indagini dei carabinieri di nucleo Investigativo di Ravenna e Compagnia di Cervia - Milano Marittima, dopo l’iniziale fuga all’estero si era costituito su consiglio del suo legale.