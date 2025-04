Thesocialpost.it - Tenta il suicidio dal ponte della Pistolesa, passante lo trattiene per venti minuti: salvato dai carabinieri

Un gesto di pronto eroismo e una catena di intertempestivi hanno evitato l’ennesima tragedia sul, noto anche come “morte” per la sua drammatica fama. Un uomo hato di gettarsi nel vuoto, ma è statoda un, che lo ha afferrato per le mani e lo ha tenuto sospeso nel vuoto perlunghissimi.Con determinazione e sangue freddo, il soccorritore è riuscito a impedirgli di cadere, aggrappandosi persino alla cintura dei pantaloni, mentre chiedeva aiuto. Poco dopo sono intervenuti idi Valle Mosso e Valdilana, che hanno contribuito a bloccare l’uomo già oltre la rete di protezione, mantenendolo in sicurezza fino all’arrivo dei vigili del fuoco.L’operazione si è conclusa con successo: l’uomo è stato recuperato in vita e affidato alle cure dei sanitari del 118.