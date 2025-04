Tenta di truffare due anziani poi in stazione aggredisce i carabinieri

Tentativo di truffa che finisce con un'aggressione. E' quanto accaduto lunedì 7, a Ferrara. In quel frangente, una cittadina ha contattato i carabinieri per denunciare il fatto che i suoi anziani genitori, residenti in una frazione della città, erano stati contattati telefonicamente da un.

