Tensione pre-partita a Bologna | scontri tra tifosi del Napoli e polizia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, un centinaio di tifosi partenopei, armati di mazze e bastoni, ha cercato di dirigersi verso la zona riservata agli ultrà bolognesi, scatenando momenti di forte caos. Nel tentativo di fermare l'avanzata, due auto della Digos sono state danneggiate e alcuni hanno lanciato bombe carta. Un agente è rimasto ferito alla testa ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Solo il pronto intervento dei reparti in tenuta antisommossa ha evitato conseguenze peggiori, respingendo gli ultras che poi si sono rifugiati nel settore ospiti dello stadio. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ora i tifosi del Napoli rischiano nuove restrizioni.