Tennis, uno straordinario Berrettini ha battuto Zverev a Montecarlo.

Roma, 8 apr. (askanews) – Èshow sul campo Ranieri III di Monte Carlo. Il romano è agli ottavi di finale grazie alla vittoria sul n. 1 del seeding Saschacon il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 in due ore e 28 minuti di gioco. Una meravigliosa rimonta di Matteo, alla vittoria più importante in carriera per classifica e la prima contro un top 2 dopo otto sconfitte consecutive. Tre set che raccontano tre partite diverse.è il primo italiano a battere un top 2 sulla terra rossa da Lorenzo Musetti che nel 2023, proprio a, eliminò Novak Djokovic.tornerà in campo giovedì contro uno tra Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka, impegnati domani. “È stata una partita pazzesca, soprattutto mentalmente ho fatto un lavoro per girarla – ha spiegatodopo il match – Non mi sentivo benissimo, anche per meriti suoi.