Tennis Sinner c’è la data ufficiale | la conferma sul suo rientro

Si avvicina il suo ritorno in campoSi avvicina l’atteso momento per gli appassionati die non solo. Manca meno di un mese e Janniksarà di nuovo con una racchetta in mano per il circuito ATP.L’azzurro, tornerà ufficialmente in campo agli Internazionali di Roma, che fu costretto a saltare un anno fa per problemi fisici. Nella serata di ieri, 7 aprile, il suo nome è apparso in entry list nel torneo romano.Insieme a lui, altri ottio azzurri nel main draw, ovvero nel tabellone principale. Ci saranno infatti Musetti, Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego, Darderi e per la prima volta anche il lombardo Bellucci.Il suo miglior risultato sono i quarti di finale del 2022: ora il Foro Italico, anche se i tre mesi di stop forzato per la squalifica, potrebbero incidere, sogna in grande.