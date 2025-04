Tennis e basket in carrozzina | open day al Ct Brindisi per gli alunni delle scuole Kennedy e Calò

Brindisi - Il Circolo Tennis Brindisi e l’Istituto comprensivo Casale di Brindisi, in collaborazione con la Fitp (Federazione italiana Tennis e padel), Fitp sezione Wheelchair, con il patrocinio di Sport e Salute Puglia, Cip Puglia e dell’Università del Salento e con il supporto tecnico di. Brindisireport.it - Tennis e basket in carrozzina: open day al Ct Brindisi, per gli alunni delle scuole Kennedy e Calò Leggi su Brindisireport.it - Il Circoloe l’Istituto comprensivo Casale di, in collaborazione con la Fitp (Federazione italianae padel), Fitp sezione Wheelchair, con il patrocinio di Sport e Salute Puglia, Cip Puglia e dell’Università del Salento e con il supporto tecnico di.

