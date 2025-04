Zon.it - Tempi Moderni presenta “Le storie di ieri… e di oggi”: la quinta settimana di eventi della rassegna Racconti del Contemporaneo

Leggi su Zon.it

Lasi apre mercoledì 9 (ore 18.30): con “Black Basket Castel Volturno”: il libro reportage del giornalista e fotografo Simone CaroleiVenerdì 11 (ore 19.30): il “Talento, fascino ed eleganza: lo stile iconico di Maria Callas” raccontato da Alberto Bentoglio in dialogo con Annamaria SapienzaSabato 12 (20.30) nella sezione Suoni un fantastico 50enne: il giornalista e critico musicale Stefano Pistolini racconta “Rimmel” di Francesco De GregoriDomenica doppio appuntamento, la mattina (ore 11.30) per la sezione Notizie Alessandro Mazzaro e Giovanna di Giorgio raccontano La rivoluzionetelevisioneAlle 18.30 per la sezione Visioni, il documentario Hitchcock – TruffautMassimo AntonelliMassimo Antonelli è un ex cestistaVirtus di Bologna che, diventato allenatore, crea a Castel Volturno “Tam Tam Basketball”, un’associazione sportiva dedicata soprattutto ai ragazzi di origine nigeriana che vivono in zona, per strapparli a un destino di degrado e permettere loro di scoprire il sensocomunità e dell’appartenenza attraverso il basket.