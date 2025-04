Telline a rischio | proposto lo stop alla pesca

stop della pesca delle Telline per salvaguardare la specie e consentire una migliore riproduzione della stessa. Questa è la proposta del professore Vincenzo Peretti del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II', responsabile. Napolitoday.it - Telline a "rischio": proposto lo stop alla pesca Leggi su Napolitoday.it delladelleper salvaguardare la specie e consentire una migliore riproduzione della stessa. Questa è la proposta del professore Vincenzo Peretti del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II', responsabile.

Telline a "rischio": proposto lo stop alla pesca. A Ferrara Sacca di Goro invasa dai granchi blu: vongole a rischio. Ne parlano su altre fonti

Telline a "rischio": proposto lo stop alla pesca - Stop della pesca delle telline per salvaguardare la specie e consentire una migliore riproduzione della stessa. Questa è la proposta del professore Vincenzo Peretti del Dipartimento di Medicina Veteri ... (napolitoday.it)

Proposta di divieto temporaneo per la pesca delle telline a Napoli per evidenti motivazioni ecologiche - Il professor Vincenzo Peretti propone di estendere il divieto di pesca delle telline per contrastare la pesca illegale e garantire la sostenibilità dell'ecosistema marino nelle acque napoletane. (gaeta.it)