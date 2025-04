Telefono Azzurro lancia la prima Giornata ascolto dei minori

prima Giornata nazionale dell’ascolto dei minori organizzata dal Telefono Azzurro. Per sensibilizzare sull’importanza di riconoscere ai bambini e adolescenti un ruolo partecipe sulle scelte che li coinvolgono.Servizio di Caterina Dall’Olio Telefono Azzurro lancia la prima Giornata ascolto dei minori TG2000. Tv2000.it - Telefono Azzurro lancia la prima Giornata ascolto dei minori Leggi su Tv2000.it Ricorre domani lanazionale dell’deiorganizzata dal. Per sensibilizzare sull’importanza di riconoscere ai bambini e adolescenti un ruolo partecipe sulle scelte che li coinvolgono.Servizio di Caterina Dall’OlioladeiTG2000.

Telefono Azzurro lancia la prima Giornata ascolto dei minori. Un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Telefono Azzurro lancia il Manifesto per proteggere i bambini in rete. Telefono Azzurro presenta il Manifesto per i diritti dei bambini nell’ambiente digitale. Giovani e internet ’Telefono azzurro’ lancia un manifesto. Telefono Azzurro lancia un “Manifesto per un ambiente digitale sicuro a misura di bambini”. Ne parlano su altre fonti

Giovani e internet ’Telefono azzurro’ lancia un manifesto - I ragazzi non sono consapevoli dei pericoli dell’uso di social e device. Dipendenza, impatto sull’autostima, problemi psicologici e assenza ... (msn.com)

Telefono Azzurro lancia il Manifesto per proteggere i bambini in rete - Prima: Come si può fare ... capace di far cambiare idea e adottare nuove strategie. The post Telefono Azzurro lancia il Manifesto per proteggere i bambini in rete appeared first on Primaonline. (msn.com)

Telefono Azzurro, 'Il bambino ascoltato sarà un adulto sereno' - In occasione della prima Giornata Nazionale dell’Ascolto dei Minori, Telefono Azzurro organizza una grande iniziativa di attivazione su tutto il territorio nazionale dal titolo: “Un bambino ascoltato ... (ansa.it)