Telefoni vertici Stato su web indagini

10.40 Con 50 euro e il link giusto, si possono trovare on line i numeri di telefono deidello: lo rivela il Fatto Quotidiano, che specifica: c'è anche il telefono di Mattarella, "e non quello istituzionale, ma quello che usa per amici o familiari". Lo stesso per la premier Meloni e ministri. Attesa nelle prossime ore in Procura a Roma l'informativa chiesta alla Polizia postale. Anche il Garante della privacy ha aperto un'istruttoria. Si cerca di capire chi abbia messo in vendita i numeri, avendone la disponibilità.