Teatro Moderno. Con Brachetti non è ’Solo’ magia.

Arturooggi alle 21 porta sul palco dello spettacolo ’Solo - The Legend of quick change, one man show’, uno degli spettacoli più applauditi degli ultimi anni in Italia e all’estero. Inprotagonista è il trasformismo, quell’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 65 personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Mapropone anche un viaggio nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping, permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori.