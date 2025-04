Teatro Elicantropo | Aquile Randagie racconta la resistenza scout al Fascismo Inno alla resistenza e alla pace

Leggi su Ildenaro.it

Il solstizio d’inverno è il giorno più freddo e buio dell’anno, ma è anche l’attimo in cui la luce inizia la sua rimonta quando sembrava che il buio avesse vinto per sempre. Una leggenda narra che proprio in questa notte il santo cavaliere sconfisse il drago, ed è ambientata la storia narrata in– credere disobbedire resistere di e con Alex Cendron, in scena da giovedì 10 aprile alle 20.30 (repliche fino a domenica 13) aldi NAPOLI, per la regia di Massimiliano Cividati. Presentato da Arca Azzurra, l’allestimento, che si avvale delle musiche a cura di Paolo Coletta e le realizzazioni scenografiche di F.d.B.,una storia vera, vissuta in una lunga notte dell’umanità dove le tenebre sembravano ormai avere vinto, e dove ai cavalieri non rimaneva che lottare strenuamente perché in qualche maniera la luce tornasse al mondo.