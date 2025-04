Teatro Cilea | la Compagnia dei giovani torna in scena con la commedia musicale Ghiri Gori

Leggi su Ildenaro.it

Dopo il grande successo di “Noi restiamo qui”, ladeidelincon “”, unain due tempi scritta e diretta da Mario Esposito, con la supervisione artistica di Lello Arena e interpretata dai talentuosi allievi dellaAcademy. Dal 10 al 13 Aprile, quattro imperdibili appuntamenti per immergersi in un trionfo di colori, musica e gioventù, che racconta la Napoli più autentica e vibrante. Gli spettacoli avranno inizio alle 21:00, con un’unica eccezione domenica 13 Aprile, quando il sipario si alzerà alle 18:00.I biglietti, al prezzo unico di € 10 (sia platea che galleria), sono già disponibili per l’acquisto sul sito delal link: https://.it/spettacoli/ragazzi--academy-/ L’evento rientra nel carnet degli abbonati del