Inter-news.it - Taveri: «Lotta Inter-Napoli? Ci sono quattro giornate salienti, queste!»

si concentra sullascudetto, con i nerazzurri avanti di tre lunghezze sulla squadra di Conte. Il collega individuache potrebbero decidere tutto.SCUDETTO – Lascudetto tra Beneamata e azzurri continuerà nelle prossimedi campionato. Le due squadre, dopo il doppio pareggio in Emilia rispettivamente contro Parma e Bologna, distano in classifica ancora tre punti. Mino, ospite negli studi Sport Mediaset, si è espresso in questa maniera individuando ancheche potrebbero decidere questa corsa: «Per come sta giocando il Bologna è un punto preziosissimo, che nel giro di ritorno è la terza squadra del campionato dietro ae alla sorprendente Roma. Dal giorno del sorpasso, alla ventiseiesima, gli azzurri nonpiù riusciti ad agguantare i nerazzurri.