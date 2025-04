Panorama.it - Tassa di soggiorno, aumenti record nel 2025: si arriva a 12 euro a notte

Ladivola. Nelè previsto un balzo del 15,8%, dopo glidegli ultimi due anni. I Comuni italiani fanno cassa. Crescono quelli che la applicano (1389 quest’anno contro i 1268 del 2023) e quelli che ritoccano le tariffe (si sfiorano i 12in alcune città. Sta di fatto che si attendono incassi per un totale di 1,186 miliardi, secondo l’osservatorio Jfc tourism & management.Ladiè l’imposta locale che i turisti pagano per ognipassata in hotel, B&B o altre strutture ricettive. Si va da circa 1fino a 12a persona, in base alla tipologia della struttura e alla località. Ogni Comune decide se applicare l’imposta e ne decide l’importo. Motivo? Gettito che serve alle casse e in alcuni casi mezzo per gestire l’overtourism.