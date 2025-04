Cityrumors.it - Tartaruga di 100 anni e in via di estinzione: poi arriva la splendida notizia – VIDEO

Unagigante e in via d’di 97dello zoo di Philadelphia segna una pietra miliare per la specie in via diBellissime notizie in arrivo dallo zoo di Philadelphia, USA. Unagigante delle Galapagos, dell’età di ben 97, è riuscita in un’impresa a dir poco incredibile. Si tratta di un traguardo straordinario non solo per lei, ma anche per la stessa struttura che ospita animali, che per la prima volta ha potuto assistere a una situazione del genere.di 100e in via di: poila– Cityrumors.itPer la prima volta nei suoi 150di storia, infatti, sono nate delle tartarughe di questa specie in via di. Questo è un evento inedito, che segna una pietra miliare per la conservazione e la riproduzione di una delle specie animali più iconiche al mondo e che rappresenta una vera e propria attrazione per “Philly”.