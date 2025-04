Ilgiorno.it - Tari, una batosta per i comaschi: “Così si colpiscono le famiglie”

Leggi su Ilgiorno.it

Como – Un aumento quello della tassa rifiuti a Como destinato a incidere anche sullecon il risultato di accendere le polemiche tra maggioranza e opposizioni. L’aggiornamento del piano ha fatto passare il costo totale da 14,8 a 16,2 milioni di euro, con un aumento di 1,4 milioni. Per il sindaco Alessandro Rapinese si tratta del calcolo tecnico di Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente che ha introdotto gli adeguamenti Istat, il Comune ha confermato una ripartizione del 54,16% dei costi a carico delle utenze non domestiche e il restante 45,84% sulle. Per le utenze domestiche lasarà calcolata in base al numero di componenti del nucleo familiare e alla superficie dell’abitazione con gli aumenti che dovrebbero variare dai 10 ai 20 euro a famiglia a seconda del numero di componenti.