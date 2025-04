Bergamonews.it - Tari, la Giunta vara l’aumento delle tariffe: l’incremento è del 2%

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Lacomunale ha approvato le delibere relative all’adeguamentoffario dellaper l’anno 2025.è pari al 2%, corrispondente a un incremento medio di 4 euro annui su unaffa base di circa 200 euro, applicato in modo uniforme su tutte le utenze. L’adeguamento si è reso necessario a seguito di una revisione del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati 2024-2025, relativa al solo anno in corso. La necessità di procedere a una revisione è emersa per riequilibrare la situazione economico-finanziaria del gestore che ha registrato scostamenti rispetto alle stime formulate a inizio 2024, con un modesto adeguamento all’inflazione.Per il 2025 il Pef del servizio evidenzia un costo, al nettodetrazioni, da coprire con il gettitoffario di 20.