Amica.it - Tappeto rosso con capelli grigi: la svolta di Salma Hayek

Leggi su Amica.it

Le star di Hollywood sono sempre più decise a mostrarsi al naturale, eè soltanto l’ultima a ribadire il concetto: il tempo che passa è inevitabile, e i cambiamenti cui il corpo va incontro vanno abbracciati e non contrastati. E così,ha sfilato sul red carpet dei Breakthrough Prize sfoggiando orgogliosa i.Breakthrough Prize:conL’attrice 58enne è arriva a Santa Monica, in California, con un lungo abito nero abbinato a importanti gioielli dorati. La chioma corvina era acconciata con riga centrale e morbidi boccoli in cui facevano capolino fili argentati e radicie. A completare il look, make-up nei toni del terracotta, smoky eye e un grande sorriso. GUARDA LE FOTOAndie MacDowell: dai ricci anni ’80 ai«Una serata che celebra le menti brillanti della scienza che stanno rimodellando il nostro futuro ai Breakthrough Prize Awards, sono stata onorata di partecipare e di essere seduta accanto a Huda Zoghbi, ex vincitrice e professoressa nei dipartimenti di pediatria, genetica molecolare e umana, neurologia e neuroscienze al Baylor College of Medicine e, per giunta, una donna libanese, come me», ha scritto la star su Instagram al termine dell’evento.