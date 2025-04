Ilfattoquotidiano.it - Tanto rumore per nulla, il tacco di Ndoye ferma il Napoli: il Bologna torna davanti alla Juve, l’Inter resta a +3

Ilnon sfrutta il mezzo passo falso dela Parma non andando oltre ad un pareggio per 1-1 anel posticipo del lunedì della 31esima giornata di Serie A endo a 3 punti dai nerazzurri a 7 giornate dfine del campionato. Per l’andamento del match, per i partenopei però è anche un punto guadagnato: dopo il gran gol di Anguissa che sfrutta una dormita della difesa rossoblù, si è vista soprattutto nella ripresa solo la squadra di Vincenzo Italiano. Che ha trovato il meritato pari con ildie ha sfiorato il gol vittoria nel finale, quando Castro ha fallito il tap-in a pochi centimetri dporta. Ilsale a quota 65 in classifica, mentre ilè quarto con 57 punti, uno in meno dell’Atalanta e uno in più dellantus.Partita tattica e bloccata tra le due squadre.