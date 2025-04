Tamponamento sull' asse attrezzato | tre auto coinvolte e traffico bloccato

Tamponamento a catena, per fortuna senza conseguenze troppo gravi per le persone coinvolte, si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 8 aprile, lungo l’asse attrezzato a Sambuceto, poco prima dell'aeroporto.Tre le auto coinvolte: una Fiat Tipo, una Fiat Panda e una Volkswagen Polo. Chietitoday.it - Tamponamento sull'asse attrezzato: tre auto coinvolte e traffico bloccato Leggi su Chietitoday.it Una catena, per fortuna senza conseguenze troppo gravi per le persone, si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 8 aprile, lungo l’a Sambuceto, poco prima dell'aeroporto.Tre le: una Fiat Tipo, una Fiat Panda e una Volkswagen Polo.

Tamponamento sull'asse attrezzato: tre auto coinvolte e traffico bloccato. Maxi-tamponamento sull'asse attrezzato: due persone trasportate in ospedale [FOTO]. Incidente tra via Monti Lepini e asse attrezzato: tre feriti, grave una 55enne di Ceccano. Tre veicoli carambolano sull'asse: strada chiusa, lunghe code e traffico in tilt. Tamponamento a catena all'ingresso dell'asse attrezzato di piazza Unione: ferito uno degli automobilisti. Prova ad allontanarsi dopo un incidente tra la sua auto e uno scooter a Montesilvano, fermato da una guardia giurata [FOTO]. Ne parlano su altre fonti

Tamponamento tra due auto e un camion in autostrada all'altezza di Priorato: un ferito e 7 km di coda - Tamponamento tra tre veicoli, due auto e un camion. Il bilancio è di un ferito lieve. Si è comunque creata una coda in 7 chilometri ... (gazzettadiparma.it)

Cagliari, tamponamento sull’Asse mediano: traffico paralizzato - Il solito tamponamento nel solito punto e anche oggi traffico paralizzato sull'Asse mediano a Cagliari. (msn.com)

Tamponamento tra tre veicoli, traffico in tilt sulla San Vitale in mattinata - Via San Vitale bloccata per un’ora e mezza stamattina (dalle 9.20 alle 10.50 circa) a Medicina per un tamponamento che ha coinvolto un ... dalla polizia locale del Circondario Imolese, i tre veicoli ... (ilnuovodiario.com)