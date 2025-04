Tamponamento a catena in A4 Tre feriti code di nove chilometri

Tamponamento a catena con tre veicoli coinvolti e tre persone ferite, nessuna con gravi conseguenze. L’incidente è accaduto attorno alle 7.30 del mattino. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica per prestare soccorso, mentre i rilievi sono stati affidati alla polizia Stradale di Verona Sud, competente su quel tratto di A4. L’impatto ha generato lunghe code, con rallentamenti che hanno raggiunto i 9 chilometri, creando notevoli difficoltà per chi percorreva l’autostrada nelle ore di punta del lunedì mattino, quando in movimento ci sono molti pendolari e autotrasportatori. Si sono verificati rallentamenti anche lungo le strade del circondario, dove si sono immessi molti veicoli nel tentativo di sfuggire all’incolonnamento. Ilgiorno.it - Tamponamento a catena in A4. Tre feriti, code di nove chilometri Leggi su Ilgiorno.it Disagi sull’autostrada Serenissima per chi viaggiava in direzione Milano: un incidente stradale tra i caselli di Brescia Est e Desenzano ha causato uncon tre veicoli coinvolti e tre persone ferite, nessuna con gravi conseguenze. L’incidente è accaduto attorno alle 7.30 del mattino. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica per prestare soccorso, mentre i rilievi sono stati affidati alla polizia Stradale di Verona Sud, competente su quel tratto di A4. L’impatto ha generato lunghe, con rallentamenti che hanno raggiunto i 9, creando notevoli difficoltà per chi percorreva l’autostrada nelle ore di punta del lunedì mattino, quando in movimento ci sono molti pendolari e autotrasportatori. Si sono verificati rallentamenti anche lungo le strade del circondario, dove si sono immessi molti veicoli nel tentativo di sfuggire all’incolonnamento.

Tamponamento a catena in A4. Tre feriti, code di nove chilometri. Tamponamento a catena sulla A4 tra Brescia e Desenzano: code fino a 9 km. Tangenziale e A4, due incidenti in pochi minuti: caos traffico, code di 9 chilometri. Incidente a catena sull'autostrada a Milano: traffico in tilt. Video. Lonato: tamponamento multiplo in A4, traffico in tilt tra Peschiera e Brescia Est. Tamponamento a catena in A4, sei veicoli coinvolti e otto persone in ospedale. Ne parlano su altre fonti

Tamponamento a catena sulla A4 tra Brescia e Desenzano: code fino a 9 km - Il sinistro alle 7,30 di questo lunedì 7 aprile in direzione Milano. Tre le persone ferite nello schianto. Sul posto ambulanze e polizia stradale. (quibrescia.it)

Tamponamento multiplo a Lonato: traffico A4 in crisi - Lonato: tamponamento multiplo in A4, traffico in tilt tra Peschiera e Brescia Est. Un incidente stradale ha coinvolto diversi veicoli lungo l'autostrada A4 nel territorio di Lonato, generando un maxi ... (gardanotizie.it)

incidente A4 - Incidente tra diverse auto lungo l’autostrada A4, code in direzione Milano: otto le persone ferite. Maxi incidente con tamponamento a catena nel pomeriggio di oggi,…Read More? ... (veronaoggi.it)