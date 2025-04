Forlitoday.it - Talenti e lavoro inclusivo, le sfide della disabilità: anche il vice presidente del Lions Club Forlì Host Franco Sami al convegno ad Ortona

Leggi su Forlitoday.it

Venerdì scorso, in occasionetappa didel tourNave Amerigo Vespucci, si è parlato die di. Su indicazioni del Ministro per leAlessandra Locatelli sono stati posti in luce, durante un procedimento di raccolta di informazioni sull'argomento.