Tajani | Vogliamo arrivare a dazi zero e alla creazione di un mercato unico tra Usa e Ue

arrivare a tassi zero zero e per creare un grande mercato unico tra Stati Uniti e Europa.” Così il Ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del Business Forum della tavola Vanvitelli a Caserta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Tajani: Vogliamo arrivare a dazi zero e alla creazione di un mercato unico tra Usa e Ue Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Napoli, 08 aprile 2025 “La missione del Presidente Meloni in America sarà una missione finalizzata a favorire il dialogo per evitare una guerra commerciale. L'ho detto lo ripeto, noi siamo pera tassie per creare un grandetra Stati Uniti e Europa.” Così il Ministro degli esteri Antonioa margine del Business Forum della tavola Vanvitelli a Caserta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

