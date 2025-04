Tajani Ue compatta per azzerare i dazi

dazi imposti da Donald Trump “è emersa una posizione di unità dell’Europa. L’unità su una linea politica chiara: trattare con gli americani e evitare una guerra commerciale. Farlo a schiena dritta, ma trattare e trattare per arrivare, nel tempo che serve, a zero zero dazi: zero dazi dagli Usa all’Europa e zero dazi dall’Europa agli Usa”. Lo dice il vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a “QN”.I “controdazi” su alcuni prodotti americani “saranno imposti dal 15 di aprile: si tratta di una lista di prodotti congelata ormai dal 2018 e sulla quale abbiamo ora lavorato. Dbbiamo difendere i nostri interessi e le nostre imprese e lo faremo. Questi dazi, però, sono soprattutto un messaggio di capacità, di unità e di reattività”, precisa. “C’è sempre tempo per una trattativa. Unlimitednews.it - Tajani “Ue compatta per azzerare i dazi” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – Suiimposti da Donald Trump “è emersa una posizione di unità dell’Europa. L’unità su una linea politica chiara: trattare con gli americani e evitare una guerra commerciale. Farlo a schiena dritta, ma trattare e trattare per arrivare, nel tempo che serve, a zero zero: zerodagli Usa all’Europa e zerodall’Europa agli Usa”. Lo dice il vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio, in un’intervista a “QN”.I “contro” su alcuni prodotti americani “saranno imposti dal 15 di aprile: si tratta di una lista di prodotti congelata ormai dal 2018 e sulla quale abbiamo ora lavorato. Dbbiamo difendere i nostri interessi e le nostre imprese e lo faremo. Questi, però, sono soprattutto un messaggio di capacità, di unità e di reattività”, precisa. “C’è sempre tempo per una trattativa.

Tajani "Ue compatta per azzerare i dazi". Tajani "Ue compatta per azzerare i dazi". Tajani: "Bisogna evitare una guerra commerciale con gli Usa, Ue compatta per azzerare i dazi". Il vicepremier Tajani: “Ue compatta per azzerare i dazi”. Tajani Ue compatta per azzerare i dazi. Il vicepremier Tajani | Ue compatta per azzerare i dazi. Ne parlano su altre fonti

Il vicepremier Tajani: “Ue compatta per azzerare i dazi” - Il leader di Forza Italia: tratteremo a schiena dritta e difenderemo i nostri interessi. “Non ci sono falchi, tutti hanno accettato la posizione dell’Europa e del commissario Sefcovic” ... (msn.com)

Tajani “Ue compatta per azzerare i dazi” - ROMA (ITALPRESS) – Sui dazi imposti da Donald Trump “è emersa una posizione di unità dell’Europa. L’unità su una linea politica chiara: trattare con gli americani e evitare una guerra commerciale. Far ... (msn.com)

Tajani: 'La Lega sui dazi? Solo l'Ue tratta con gli Usa, non noi - La Lega continua a spingere per una trattativa bilaterale tra Italia e Usa sui dazi? "Io non faccio polemica, dico solo che trattare con gli Usa in materia commerciale è competenza esclusiva della com ... (msn.com)