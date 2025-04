Tajani al forum economico con l’Olanda | I legami sono antichi’

legami tra i nostri Paesi sono antichi. Abbiamo trasformato un tavolo politico in un tavolo dedicato al business. Dobbiamo evitare che fattori esterni danneggino i nostri Paesi". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, aprendo i lavori della sessione pomeridiana del vertice in corso a Caserta con il ministro degli Esteri olandese. Tajani ha detto "che bisogna lavorare all'interno del mercato interno ma guardare anche al di là proprio in questo momento in cui ci si trova ad affrontare il problema dei dazi".Per Tajani 'l'Europa ci deve accompagnare". Il vice premier ha poi detto che la sicurezza deve essere garantita a tutti i cittadini ricordando che sia Italia ed Olanda hanno industrie che producono alta tecnologia. Da qui, ha sottolineato Tajani, "guai a tornare a nazionalismi del passato.

